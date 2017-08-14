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IŞİD’linin emniyetin ortasında öldürdüğü 24 yaşındaki polis beş aydır görevdeydi, yeni nişanlanmıştı

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İstanbul’da ‘canlı bomba’ olduğu şüphesiyle gözaltına alınan IŞİD şüphelisinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden polis Sinan Acar göreve beş ay önce başlamış.

Fotoğraflar: DHA

Dün gece 22.45 sıralarında, saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan ve iki polis tarafından emniyete getirilen şüpheli, araçtan indirilip terörle mücadele şube müdürlüğüne geçirileceği sırada, bıçakla Sinan Acar’a saldırmıştı.

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Bağrışmalar üzerine şüpheliyi Vatan’a getiren diğer polis ve o sırada çevrede bulunan polisler, IŞİD’li olduğu belirtilen ve kelepçelenmediği anlaşılan saldırganı silahla vurarak öldürmüştü.  Acar ise hastanede hayatını kaybetmişti.

DHA’nın haberine göre 24 yaşındaki Acar sadece beş aylık polis memuruydu ve bir hafta önce nişanlanmıştı. Dört gün sonra da 18 Ağustos’ta 25 yaşına girecekti.

Ölüm haberi Bursa’daki ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Acar’ın cenazesi, Bursa’da düzenlenecek törenle ikindi vakti toprağa verilecek.

Acar’ın öldüğü saldırıya ilişkin, soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayına yasak getirilmişti.

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