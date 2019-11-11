IŞİD’lilerin vatandaşı oldukları ülkelere iadesi başladı

Türkiye’nin elinde bulunan IŞİD’lilerin mensuplarının vatandaşı oldukları ülkelere iadesi bugün başladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın sitesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “İşlemi tamamlanan ABD’li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye’den sınır dışı edildi” dedi ve şöyle devam etti: “Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu yedi yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım’da sınır dışı edilecekler.”

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TRT’de yer alan haberde iade sürecinin bugün başlayacağı belirtilirken süreçte en çok iadenin ise Avrupa Birliği’ne yapılacağına da dikkat çekildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iadelerin bugün başlayacağını geçen hafta söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise daha önceki bir açıklamasında çeşitli şekillerde Türkiye’nin kontrolüne geçen 200 civarında IŞİD’linin olduğunu söylemişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün Suriye’deki hapishaneden kaçıp yakalanan 270 IŞİD’li olduğunu belirtmişti.