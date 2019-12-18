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Yaramazlara biraz batar!

IŞİD’li altı kişi Osmaniye’de yakalandı: Biri örgüt lideri el Bağdadi’den emir alıyormuş

Osmaniye’de, IŞİD bünyesinde ’emir’ ve ‘savaşçı’ düzeyinde faaliyet gösteren altı şüpheli yakalandı. Yakalananlardan birinin örgüt lideri Ebubekir el Bağdadi’ye bağlı çalıştığı saptandı.

Fotoğraf: DHA

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Suriye’deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak ülke içinde faaliyet gösteren IŞİD üyelerinin tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

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Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu D.E., M.M., M.K., U.H., H.A. ve H.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

IŞİD liderine bağlı çalışmış

Şüphelilerden H.E.’nin, ABD operasyonuyla 26 Ekim’de öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’ye bağlı çalıştığı bildirildi.

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U.H.’nin örgüte ait kamplarda sağlık personeli olarak faaliyet yürüttüğü ve yaralanan örgüt mensuplarını tedavi ettiği ifade edildi. Diğer şüphelilerin ise hendek ve tünel kazma faaliyetlerinde yer aldığı tespit edildi.

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