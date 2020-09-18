IŞİD’in ‘üst düzey yöneticisi’ olduğu iddia edilen ‘Ebu Hanzala’ya 12 yıl altı ay hapis

Sakarya’da, IŞİD’in ‘üst düzey yöneticisi’ olduğu iddia edilen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk, ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Bayancuk, tutuklu bulunduğu cezaevinden ‘ses ve görüntü bilişim sistemi‘yle (SEGBİS) bağlandı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Reklam

Duruşma başında söz alan sanık avukatı, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise verdiği ara kararda, talebin reddine ve dosyada hüküm kurulmasına karar verdi.

Bayancuk’un ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 15 yıldan 22 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Bayancuk beraatini isterken, avukatı da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre, mahkeme aksi kanatte ise müvekkilinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Reklam

Mahkeme heyeti, sanık Bayancuk’un ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.