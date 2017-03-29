IŞİD’in üst düzey yöneticisi Adana’da tutuklandı

Adana’da eşiyle birlikte bindiği otobüste yakalanan IŞİD’in üst düzey yöneticisi Safwan Qahwatı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak yollardan Hatay’a gelen Suriye vatandaşı Qahwatı’nın, ‘Fırat Kalkanı’ harekatı sonrasında eşiyle birlikte önce İstanbul’a oradan da Avrupa’ya kaçacağı belirlendi.

Üzerinden çıkan dijital bellek taşıyıcılar ve sabit disklerden Qahwatı’nın IŞİD’in üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlendi. Zanlıda, ayrıca yüzü maskeli halde bir kişinin boğazına bıçak dayamış şekilde çektirdiği fotoğraf ve örgütün üst düzey yöneticilerinin mühür olarak kullandığı yüzük de bulundu.