IŞİD’in ‘Telafer sorumlusu’na altı yıl üç ay hapis

IŞİD’in ‘Telafer sorumlusu’ olduğu suçlamasıyla yargılanan 38 yaşındaki Emin Al Kurdi’ye altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Al Kurdi, başsavcılığın IŞİD soruşturması kapsamında 21 Temmuz 2017’de terörle mücadele şube ekiplerince gözaltına alınmıştı. Irak’ın Türkmen nüfusun yoğun olduğu Telafer kentinde örgüt sorumlusu olduğu belirlenen şüpheli tutuklanmış, hakkında Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Davanın bugün görülen son duruşmasında tutuklu sanık Emin Al Kurdi ile avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyip beraatini isteyen sanık, tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde 16 aydır tutuklu olduğunu söyledi.

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Al Kurdi, “Vallahi suçsuzum. Mazlumum. IŞİD üyesi değilim. Mağdur durumdayım. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme, sanığa ‘IŞİD terör örgütü üyeliği’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Al Kurdi’nin tutukluluk hali devam edecek.