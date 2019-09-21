IŞİD’in ‘Telafer emiri’ tutuklandı

Kayseri’de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan IŞİD’in ‘Telafer emiri’ Suphi Huveytli tutuklandı, Huveytli ile birlikte gözaltına alınan üç şüpheli sınır dışı edildi.

Suphi Huveytli. Fotoğraf: DHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, önceki gün IŞİD örgütüne yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Iraklı Suphi Huveytli, A.A.Y., A.T. ve R.E.’nin kaldığı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Dört kişi gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. TEM’de iki gün süren sorgularının ardından IŞİD’in ‘Telafer emiri’ Suphi Huveytli ve diğer üç kişi, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Huveytli tutuklanırken, üç şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.