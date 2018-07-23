IŞİD’in sosyal medya gruplarına operasyon: 43 şüpheliye gözaltı

İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonda 43 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
DHA’nın haberine göre terörle mücadele polisi, bugün Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde 15 farklı adresi bastı.
Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyonun IŞİD’in sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu tespit edilenlere yönelik olduğu bildirildi.