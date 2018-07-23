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Yaramazlara biraz batar!

IŞİD’in sosyal medya gruplarına operasyon: 43 şüpheliye gözaltı

 

İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonda 43 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

DHA’nın haberine göre terörle mücadele polisi, bugün Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde 15 farklı adresi bastı.

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Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonun IŞİD’in sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu tespit edilenlere yönelik olduğu bildirildi.

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