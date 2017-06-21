IŞİD’in propaganda sorumlusu öldürüldü

IŞİD’in propaganda sorumlusu Turki el Binali’nin koalisyon güçlerinin hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.
Uluslararası IŞİD’le mücadele koalisyonu, ‘IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin en güvendiği isimlerden biri’ olarak bilinen el Binali’nin Suriye’nin Mayadin şehrine yönelik hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Propaganda sorumlusu el Binali aynı zamanda IŞİD’in ‘müftü’süydü.
El Bağdadi belirsizliği
Rus savunma bakanlığı, 28 Mayıs gecesi Rakka’ya düzenlenen hava saldırısında bir toplantının hedef alındığı duyurmuş ve bu saldırıda el Bağdadi’yi öldürmüş olabileceklerini açıklamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis ise “Bu haberleri doğrulayan bir bilgiye sahip değiliz” demişti.