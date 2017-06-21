Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

IŞİD’in propaganda sorumlusu öldürüldü


 

IŞİD’in propaganda sorumlusu Turki el Binali’nin koalisyon güçlerinin hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Uluslararası IŞİD’le mücadele koalisyonu, ‘IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin en güvendiği isimlerden biri’ olarak bilinen el Binali’nin Suriye’nin Mayadin şehrine yönelik hava saldırısında  öldürüldüğünü duyurdu.

Propaganda sorumlusu el Binali aynı zamanda IŞİD’in ‘müftü’süydü.

El Bağdadi belirsizliği

Rus savunma bakanlığı, 28 Mayıs gecesi Rakka’ya düzenlenen hava saldırısında bir toplantının hedef alındığı duyurmuş ve bu saldırıda el Bağdadi’yi öldürmüş olabileceklerini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis ise “Bu haberleri doğrulayan bir bilgiye sahip değiliz” demişti.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...