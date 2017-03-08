IŞİD’in mahkeme binası da ele geçirildi: Reuters objektifinden Musul’dan kaçış

Uluslararası koalisyon ve Irak ordusunun Musul’un batısında sürdürdüğü operasyon halkı göçe zorluyor.

IŞİD’in 2014 yılında ele geçirip kendisine önemli bir parasal kaynak sağladığı Musul’da çatışmalar kentin batı cephesinde yoğunlaşmış durumda.

Operasyon devam ederken, Musul ve çevresinde yaşayan halk da çatışmalardan kaçmaya başladı. Evlerini terk edenler kamyonlarla topluca bölgeden uzaklaşmaya çalışırken Reuters tarafından görüntülendi.

IŞİD’in mahkeme binası ele geçirildi

Irak ordusu, Musul’un doğusunu IŞİD’den geri aldıktan sonra kentin batısını ele geçirmek için geçen günlerde kapsamlı bir harekata başlamıştı. İlk olarak güneydeki havaalanını ele geçiren Iraklı güvenlik güçleri, ardından kuzeye yönelmişti.

Türkiye’nin eski Musul başkonsolosluğu binasının yanısıra, valilik, merkez bankasının Musul şubesi ve IŞİD’in ana mahkeme olarak kullandığı binanın da ele geçirildiği belirtiliyor.

IŞİD, kenti ele geçirdiğinde merkez bankasının kasalarını boşaltmıştı. Söz konusu mahkeme binası ise örgütün insanların taşlanarak veya çatılardan aşağı atılarak öldürülmesi, el kesme gibi cezaların verildiği yer olarak biliniyor.