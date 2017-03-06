YPG öncülüğündeki DSG son halkayı tamamladı: IŞİD’in kalesi Rakka kuşatmada

ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka ile Deyr ez Zor arasındaki kritik bir yolu bugün ele geçirdi. Böylece kent tamamen kuşatıldı.

Gelişmeyi Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ve Reuters’a konuşan Kürt bir askeri kaynak aktardı. DSG’nin bu hamlesiyle, Rakka’dan karayoluyla tüm çıkışlar kesilmiş oldu.

Reuters’a konuşan Kürt askeri kaynağı, Rakka’dan artık tek çıkış yolunun güneyden Fırat Nehri’ni geçmek olduğunu söylerken, “Bu büyük bir zafer ama daha yapılacak çok şey var” diye konuştu.

DSG, kasım ayından bu yana Rakka’nın etrafında oluşturduğu kuşatmaya böylece son halkayı da ekledi. Kürt askeri kaynak, durumu, “Rakka ile Deyr ez Zor arasındaki yolu kesmek IŞİD’in başkentinin karadan kuşatılmasının fiilen tamamlandığı anlamına geliyor” diye anlattı.

DSG sözcüsü Talal Sülo da, Reuters’a gönderdiği bir ses kaydında, “Yol DSG’nin kontrolünde” dedi.

Fırat üzerindeki köprüler bombalandı

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün aktardığına göre ABD’nin başını çektiği uluslararası koalisyon da Fırat’ta Rakka istikametirdeki köprüleri hava bombardımanıyla tahrip etti. Kente doğru çekilen IŞİD militanlarının ailelerinin Fırat üzerinden botlarla geçmeye zorlandığı belirtildi.

DSG’nin operasyona katılacağı netleşiyor

Rakka operasyonunda DSG’nin etkin karasal güç olarak yer alacağı adım adım ortaya çıkarken, bu durum ABD ile Türkiye arasındaki temel gerginlik nedeni. DSG’nin ana omurgasını Türkiye’nin ‘terörist’ saydığı YPG oluşturuyor. Bu yüzden, Türkiye YPG’nin Rakka operasyonunda yer almasına karşı çıkıyor. ABD’nin üst düzey yetkilileriyse DSG’ye arka çıkmayı sürdürüyor.

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, Kürt güçlerin operasyonda yer alacağını, Türkiye’ninse IŞİD’le mücadeleye zarar verecek bir adım atmaması gerektiğini söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel de, Foreign Policy dergisine verdiği demeçte YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yönelik harekatına desteği sürdüreceklerinin sinyalini vermişti.

ABD bayraklı zırhlı araçlar Menbiç’te

Bugün uluslararası haber ajansı AFP Menbiç’te ABD bayraklı zırhlı araçları görüntüledi. Daha önce DSG’ye ABD tarafından zırhlı araç gönderilmişti ancak Suriye’de ABD bayrağıyla ilerleyen zırhlı araç görülmemişti.