IŞİD’in ‘infazcı’sının ailesine operasyon

Bursa’da iki gün önce yakalanan IŞİD’in ‘infazcı’sı Y.A.A.’nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit’te yakalandı.

Fotoğraflar: DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne gelen istihbarat sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan IŞİD ‘komutan’ı Ebu Taki el Şami kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A.’nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E., iki gün önce Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit’te oturduğu evinde gözaltına alındı.

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Suriye’nin Deyri Zor, el-Meadin ve el-Bukemal bölgelerinde ‘komutan’ olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen Y.A.A.’nın eşi ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette işlemleri süren Y.A.A., eşi B.A. oğulları K.E. ve V.E.’nin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.