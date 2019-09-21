IŞİD’in infazcısı İzmir’de tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmir’in Buca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanan IŞİD’in infazcısı Muhammed Ramadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA’nın haberine göre İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’in infazcısı Ramadan’ın ülkeye bir süre önce göçmen grubun arasına karışarak gidiğini tespit etti.
Ramadan’ın saklandığı adres Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla belirlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramadan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.