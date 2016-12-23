IŞİD’in iki askeri yaktığını iddia ettiği video karşısında iktidar, TSK ve medya sessiz

IŞİD’in iki Türk askerinin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü video ve fotoğraflar dehşet uyandırırken, iktidar, TSK ve medya üç maymunu oynuyor.

Örgüt dün gece iki askeri yakarak öldürdüğünü ilan edip vahşet dolu bir video ve fotoğraflar yayınladı.

Videoda, asker kamuflajı içindeki bir kişi Türkçe konuşarak isminin Sefer Taş olduğunu söylüyor. Sefer Taş, 1 Eylül 2015’te Suriye sınırındaki Kilis sınır karakolunda IŞİD’le çıkan çatışmada kaybolan ve örgütün kaçırdığı sanılan askerin ismiydi. Taş’ın ailesi, basına konuşarak, oğullarının kurtarılması için yardım istemişti.

Diğer asker kamuflajlı ve yine Türkçe konuşan kişiyse isminin Fethi Şahin olduğunu, jandarma istihbaratta görev yaptığını söylüyor. Ancak bu kişiyi örgütün kaçırdığına dair bir bilgi bulunmuyor. Facebook’ta Fethi Şahin isimli bir hesapta da, IŞİD yanlısı paylaşımlar görülüyor.

IŞİD, videoda Türkiye’nin bölgeden çekilmemesi durumunda eylemlerine devam edeceği uyarısında da bulunuyor. Sosyal medyada dolaşıma sokulan başka bir videoda da IŞİD militanlarının TSK’ya ait bir tankı ve çok sayıda mühimmatı ele geçirdiği görülüyordu.

Medya duymazdan geldi

Videonun kısa sürede gündeme oturmasının ardından öncelikle Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal medya sitelerine ‘kısıtlama’ getirildi. Bunu Türkiye medyasının haberi duymazdan gelmesi izledi. Ana akım haber kanalları, gazetelerin internet siteleri ya da ajanslar tek satır haber geçmedi. Bugünün gazetelerinde de vahşet videosuna dair bir haber yer almadı.

İktidar ve TSK da sessiz

Videoya ilişkin açıklama beklenen Türk Silahlı Kuvvetleri ve iktidar da sessizliğini koruyor. TSK, son açıklamasında ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda 24 IŞİD’linin öldürüldüğünü duyurdu. Ancak iki Türk askerin yakılarak öldürüldüğü öne sürülen videonun doğru olup olmadığına dair ne yalanlama ne doğrulama geldi.

İktidar kanadından da şu zamana kadar bir açıklama yapılmış değil. Sessizliğin devam etmesi, iki askerin gerçekten de IŞİD tarafından yakılarak katledildiği iddiasını güçlendiriyor.

NOT: İlgili videoyu ve fotoğrafları aşırı şiddet içerdiği için yayınlamıyoruz.