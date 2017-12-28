‘IŞİD’in Diyarbakır emiri’ne ikinci kez tahliye: Tutukluluk ‘ölçülü’ değilmiş

Diyarbakır’da ‘IŞİD emiri’ olmakla suçlanan sanık, aynı davada ikinci kez tahliye edildi.

Kayapınar ilçesindeki bir hücre evine 26 Ekim 2016’da düzenlenen operasyonda iki polis hayatını kaybetmiş, yedi militan öldürülmüştü.

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Daha sonra aralarında ‘IŞİD’in Diyarbakır emiri’ N.T.’nin de bulunduğu 16’sı tutuklu 18 şüpheli hakkında 37 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugüne kadar yapılan duruşmalarda tüm sanıklar tahliye edilmişti. Tutuksuz sanık N.T., geçen günlerde ‘kuvvetli suç şüphesi’ gerekçesiyle tekrar tutuklanmıştı.

Başka bir IŞİD davasında yargılanan A.S.’nin dosyası da bu davayla birleştirilmişti.

Bir tahliye bir tutukluluk talebi

Davanın bugünkü duruşmasına katılan A.S., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

A.S. şunları söyledi: “Hakkımda açılan dava istihbaratın komplosudur. Dışarıda bulunduğum sürede beni sürekli olarak isim vermem konusunda tehdit ettiler. Aksi halde bana dünyayı zindan etmekle tehdit ettiler.”

Savcı, A.S.’nin tahliyesini isterken, N.T.’nin hücre evlerinde parmak izi tespit edildiğini, sanığın evinde bulunan özel yapım bel korsesi, dijital eşyalar, örgüt propagandasını içeren belgeler, telefon görüşmeleri ve hakkındaki tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin olduğunu belirterek tutukluluk halinin devamını istedi.

Gülen’i andı

Sanık N.T., savunmasında parmak izlerinin çıktığı iddia edilen evin kendi ikameti olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Korse dedikleri şey ve dijital materyaller benden yakalanmamıştır. Biz cezaevine girdikten bir yıl sonra birileri üzerime ifade vermeye başladı. Bunun sebebi medyada bizim kötülenmemizdir. Hakkımda iki ayrı dava daha açıldı. Hem DEAŞ hem El Kaideci olduğum söyleniyor. Bu iki örgüt birbirine düşmandır. 2013 yılından beri beni teknik takiple izleyenlerin, benim Suriye’ye gidip-gitmediğimi tespit etmeleri lazım. Zeynep isimli biri çıkıp benim Suriye’ye gittiğimi söylüyor. Benim dükkanlarım var. Hangi ara Suriye’ye gitmişim? Üzerime atılanların hepsi iftiradır. İftira sebebi de Türkiye’de yapılan kirli oyunlardır. 2013-14 yıllarında yaptığım basın açıklamasından dolayı emniyet ve içindeki bazı gruplar üzerime oyun oynamaya başladı. İki yıldır cezaevindeydim. 2010 yılında Fethullah Gülen’i eleştirdiğim için bana ‘Seni cezaevinden çıkarmayacağız’ dediler. Darbe bitmiş ancak darbeyi planlayanların oyunları hala bitmemiştir.”

Delillere rağmen tahliye

Mahkeme, N.T.’nin daha önce uzun tutukluluk nedeniyle tahliye edilip yeniden tutuklandığını, bu şekilde tutukluluk süresinin daha da arttığını belirtti.

Kararda, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında her ne kadar aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunsa da tutukluluğun devamına karar verilmesinin ölçülü ve orantılı olmayacağı savunuldu.

N.T., adli kontrolle tahliye edildi.

N.T.’nin tahliyesine muhalefet eden hakim, “Sanık hakkındaki mevcut delil durumu ve üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle, tutukluğunun devamına karar verilmesi gerektiği kanaatiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum” dedi.

Mahkeme, sanık A.S.’nin de tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmesine hükmetti.

İki sanığın da tahliyesiyle davada yine tutuklu sanık kalmadı.