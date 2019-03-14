IŞİD’in Antep saldırısı davasında sekiz sanığa 58’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Gaziantep’te, 20 Ağustos 2016’da IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı davasında sekiz sanığa ‘kasten öldürmek’ ve ‘anayasayı ihlal’ suçlarından toplam 58’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve ayrıca 18’er yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Beybahçe mahallesinde, Siirt’ten göç eden ve birbiriyle akraba olan Besime ve Nurettin Akdoğan çiftinin kına gecesi sırasında saat 22.40 sıralarında canlı bomba saldırısı gerçekleşmişti. Eğlencenin bitmek üzere olduğu ve pek çok kişinin dağılmaya başladığı sırada gerçekleşmesine rağmen patlama 41’i çocuk 57 kişi ölürken, 43’ü çocuk 86 kişi de yaralanmıştı.

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Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz iki sanığın beraatine karar verilirken, iki sanık ise dokuzar yıl hapis cezasına çarptırıldı.