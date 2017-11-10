IŞİD’in 17 yaşındaki ‘celladı’ İzmir’de yakalandı

IŞİD’in Suriye’deki idam timinde yer aldığı belirtilen 17 yaşındaki M.S. İzmir’de yakalandı.
İzmir’de IŞİD’e yönelik operasyonda 28 Ekim’den bu yana 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 11’i tutuklandı, beşi serbest bırakıldı, yedisinin işlemleri sürüyor.
Tutuklananlar arasında, IŞİD saflarında ‘Bixi’ makineli tüfek kullanan ve infazlarda görev yapan M.S. de yer alıyor.
Suriye uyruklu M.S. çatışmalarda yanında bomba patlayıp sağ elini bileğinden kaybedince Türkiye’ye gönderilmiş. Yakalandığı sırada Suriyeli göçmenlerle birlikte kaldığı evde Avrupa’ya geçmek için gün sayıyormuş.
Polis, “Örgüt M.S.’yi Avrupa’da terör saldırısı için mi görevlendirdi?” sorusuna yanıt arıyor.