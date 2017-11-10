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IŞİD’in 17 yaşındaki ‘celladı’ İzmir’de yakalandı

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IŞİD’in Suriye’deki idam timinde yer aldığı belirtilen 17 yaşındaki M.S. İzmir’de yakalandı.

Bileği kopunca örgütün Avrupa’ya geçmek üzere İzmir’e gönderdiği 17 yaşındaki M.S.. Fotoğraf: DHA

İzmir’de IŞİD’e yönelik operasyonda 28 Ekim’den bu yana 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 11’i tutuklandı, beşi serbest bırakıldı, yedisinin işlemleri sürüyor.

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Tutuklananlar arasında, IŞİD saflarında ‘Bixi’ makineli tüfek kullanan ve infazlarda görev yapan M.S. de yer alıyor.

Polis kayıtlarında M.S.’nin Suriye’de çekilmiş bu görüntüsü var.

Suriye uyruklu M.S. çatışmalarda yanında bomba patlayıp sağ elini bileğinden kaybedince Türkiye’ye gönderilmiş. Yakalandığı sırada Suriyeli göçmenlerle birlikte  kaldığı evde Avrupa’ya geçmek için gün sayıyormuş.

Polis, “Örgüt M.S.’yi Avrupa’da terör saldırısı için mi  görevlendirdi?” sorusuna yanıt arıyor.

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