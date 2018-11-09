IŞİD’e katılmak isterken yakalanan Karaulova, hapiste iki bölüm okuyor

IŞİD’e katılmak için evinden kaçtıktan sonra Türkiye’de yakalanan Rus vatandaşının avukatı, müvekkilinin hapiste iki alanda yüksek öğrenim gördüğünü, makale ve kitap yazdığını söyledi.

19 yaşındaki Eski Moskova Devlet Üniversitesi felsefe bölümü öğrencisi Varvara Karaulova, IŞİD’e katılmak isterken geldiği Türkiye’de yakalanarak sınırdışı edilmiş ve dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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‘Redaktörlük yapıyor, kitap yazıyor’

Sputnik’e konuşan avukat Sergey Badamşin, müvekkilinin hukuk ve işletme bölümünde üçüncü sınıfta olduğunu söyledi.

Karaulova’nın iki alanda birden öğrenim gördüğünü söyleyen Badamşin, “Bir gazetenin redaktörlüğünü yapıyor. Makale, kitap yazıyor. 30 Ekim’de edebiyat gecesi yaptılar. Bu gece için senaryo yazdı. Ayrıca çalışıyor” dedi.

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Badamşin, Karaulova’nın kendisine gönderilen kitapları hapishane kütüphanesine bağışladığını, diğer mahkumlara kitap tavsiyeleri verdiğini belirtti.

Karaulova 27 Mayıs 2015’te üniversiteye gitmek için evden ayrılmış ve bir daha dönmemişti. IŞİD’e katılmak istediğinden şüphe edilen genç kız Kilis’te yakalamış ve sınırdışı edilmişti.