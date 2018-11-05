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Yaramazlara biraz batar!

IŞİD’e finans operasyonu: 24 gözaltı var, 4 milyon liraya el kondu

IŞİD’e yönelik 11 kentte düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Diyarbakır başsavcılığı, Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya’ya para transferi gerçekleştirdiğini bildirdi.

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Şüphelilerin üzerinde 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 Türk Lirası ve 124 bin 800 Suriye lirası bulundu. Bunların TL cinsinden toplamı yaklaşık 4 milyon 169 bin lira.

Operasyonda 36 cep telefonu, 18 bilgisayar, 10 hard disk ile dijital belgelere de el kondu.


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