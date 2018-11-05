IŞİD’e finans operasyonu: 24 gözaltı var, 4 milyon liraya el kondu

IŞİD’e yönelik 11 kentte düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır başsavcılığı, Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya’ya para transferi gerçekleştirdiğini bildirdi.

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Şüphelilerin üzerinde 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 Türk Lirası ve 124 bin 800 Suriye lirası bulundu. Bunların TL cinsinden toplamı yaklaşık 4 milyon 169 bin lira.

Operasyonda 36 cep telefonu, 18 bilgisayar, 10 hard disk ile dijital belgelere de el kondu.