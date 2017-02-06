IŞİD’e 29 kentte yapılan eş zamanlı operasyonlarda 763 şüpheli gözaltına alındı

29 kentte dün eş zamanlı yapılan IŞİD operasyonlarda 763 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyetin yazılı açıklamasına göre gözaltına alınan şüphelilerle birlikte ‘çok sayıda belge’, iki ruhsatsız tabanca, dört tüfek ve 372 fişek bulundu.

Açıklamada, IŞİD’ın ‘sansasyonel eylem arayışında olduğu, kadro teminine yönelik propaganda faaliyetlerine hız verdiği, özellikle yayın organlarında Türkiye’yi en önemli eylem hedefi olarak belirlediği’ ifade edildi.

Emniyetin, çatışmalı bölgelere giden ya da irtibatı olan kişi ve gruplar hakkında uzun zamandır ‘operasyonel çalışmalar’ yürüttüğü aktarıldı.