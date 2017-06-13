IŞİD’den Ramazan ayında dünya genelinde saldırı çağrısı

IŞİD, Ramazan ayı boyunca militanlarına dünya genelinde saldırı düzenleme çağrısı yaptı.

Örgütün Telegram kanalında yer alan bir ses kaydıyla duyurulan saldırı çağrısında “Avrupa, Amerika, Rusya, Avusturalya ve diğer yerlerdeki kardeşlerime sesleniyorum. Topraklarınızdaki kardeşleriniz iyi işler başardı. Siz de onları örnek alın ve yaptıklarını yapın” ifadeleri kullanıldı.

Batı ülkelerinde daha önce gerçekleştirilen saldırıların hatırlatıldığı ses kaydında, örgütün Musul, Rakka ve Telafer’deki militanlarına da saldırı çağrısı yapıldı.