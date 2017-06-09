IŞİD’den Kerbela’da intihar saldırısı: 20 kişi hayatını kaybetti

Maliye Bakanlığı, Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadığının ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı: “Adalet Bakanlığı ile müştereken yürüttüğümüz çalışmalar süratle nihayete erdirilerek, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması sağlanacaktır.”