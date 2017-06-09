IŞİD’den Kerbela’da intihar saldırısı: 20 kişi hayatını kaybetti

Irak’ta Şiilerin çoğunlukta olduğu Kerbela şehrinde intihar saldırısı gerçekleşti.
Bir saldırganın pazar yerinde kendini patlatmasıyla gerçekleşen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Reuters’ın Amaq haber ajansına dayandırdığı bilgiye göre saldırıyı IŞİD üstlendi.
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