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IŞİD’den Kerbela’da intihar saldırısı: 20 kişi hayatını kaybetti


 

Irak’ta Şiilerin çoğunlukta olduğu Kerbela şehrinde intihar saldırısı gerçekleşti.

Fotoğraflar: Reuters

Bir saldırganın pazar yerinde kendini patlatmasıyla gerçekleşen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Reuters’ın Amaq haber ajansına dayandırdığı bilgiye göre saldırıyı IŞİD üstlendi.

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