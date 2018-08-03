IŞİD’den geri alınan Musul’da 1 milyon kişi hala evine dönemedi

2014’te IŞİD tarafından işgal edilmesinin ardından Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) denetimindeki bölgelere göç eden yaklaşık 1 milyon Musullu sivil, kent bir yıl önce geri alınsa da evine dönemedi.

IŞİD’in 10 Haziran 2014’te Musul’u işgal edip Irak’ın orta bölgelerindeki denetimi eline geçirmesinden sonra 3 milyon sivil, göç etmek zorunda kaldı. Iraklılar çoğunlukla KBY kontrolündeki bölgelere geçti.

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Kendi ülkelerinde sığınmacı durumuna düşen yaklaşık 3 milyon Iraklıdan 1 milyon 200 bini IŞİD’den temizlenen bölgelere döndü. Erbil, Duhok ve Süleymaniye’deki 35 kampta ise halen yaklaşık 1 milyon 800 bin göçmen bulunuyor.

DHA’nın haberine göre göçmenlere en çok Türk ve Irak Kızılayları, Barzani Yardım Vakfı ve bazı sivil toplum örgütleri yardım ediyor.

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Göçten en çok etkilenen kent ise barış döneminde nüfusu kırsal kesimle beraber 3 milyon 500 bini bulan Musul. Musul’dan göçen 2 milyon kişinin 1 milyonu evine döndü. Ancak kamplardaki 1 milyon 800 bin nüfusun 1 milyonunu halen Musullular oluşturuyor. Göçmenlerin ana sorunu, savaş süresince evlerinin yıkılmış ya da altyapılar tahrip edildiği için yaşam koşullarının sağlıksız olması.

Kamplara en ciddi destek veren yardım kuruluşlarından biri Türk Kızılayı. Kızılay Irak’taki kamplara bugüne kadar battaniye, yatak, gıda, giyim, sağlık malzemesi taşıyan 570 TIR gönderdi.

Kentte elektrik, su yok

Irak Kızılayı Erbil Şube Başkanı Hawri Sadik, Musul’dan mültecilerin geldiği dönemde kendileriyle ilk işbirliği yapan kuruluşun Türk Kızılayı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Musulluların geri dönmemeleri için bazı sebepler var. Musul’da hiç elektrik, su ve imar gibi hizmetler yok. Ayrıca insanların evleri bombardımanda ve savaşta yıkılmış. Bazı çocuklar annesiz, babasız kalmışlar. Gidebilecekleri yer yok. Bazı insanlar ise emniyet açısından Musul’a dönmeye korkuyor.”

Kızılay sekiz kampa düzenli hizmet veriyor

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Operasyonu Delegasyon Başkanı Murat Özgüven ise yardım faaliyetlerine 2014 yılında başladıklarını, öncelikle Türkmen nufüsun yoğun olduğu Sincar bölgesinde hizmet verdiklerini söyledi: “Yardımlarımız 19 farklı bölgede, yaklaşık 275 bin aileye ulaşmıştır. Erbil civarında kurulan sekiz kampta düzenli olarak temel ihtiyaçları karşılayacak yardımları yapıyoruz. Günlük 5 bin ekmek çıkartılarak buradaki kamplara dağıtılmaktadır. Erbil merkezinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarımız devam etmektedir. Çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki Kurban Bayramı döneminde 100 büyükbaş hayvanı keserek, buradaki mülteci kardeşlerimizle paylaşacağız. Yardımlarımız devam edcek. Bu mazlum insanlara yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz.”