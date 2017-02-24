IŞİD’den El Bab’da bombalı araçla saldırı: En az 41 ölü var, çoğu sivil

IŞİD, El Bab yakınlarındaki bir köyde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarını hedef aldı. Bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı ‘en az 41’ olarak bildirildi.
Suriye’ye yönelik ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte El Bab’ın büyük bölümünü IŞİD’den aldığı bildirilmişti.
Harekatta bugüne kadar 69 TSK askeri hayatını kaybetmişti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bugünkü saldırıda ÖSO güçlerinin hedef alındığını, onlarca da yaralı bulunduğunu duyurdu.
Reuters bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde hayatını kaybedenlerin 35’inin sivil olduğunu duyurdu. Habere göre toplam sayı ‘en az 41.’
Gözlemevi, saldırının El Bab’ın kuzeybatısındaki Susian’da gerçekleştiğini aktardı.