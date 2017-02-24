IŞİD’den El Bab’da bombalı araçla saldırı: En az 41 ölü var, çoğu sivil

İstanbul’da bir hakim istismar mağduruna duruşmada “Ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Kurda kuşa yem olma. Bundan sonra da kimseye ihtiyacın olmasın. İlla devlet koruması istiyorsan avukatınla devlet desteği için yardım isteyebilirsin” dedi.