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Yaramazlara biraz batar!

IŞİD yeni liderini, intikam alınacağını söyleyerek açıkladı: el-Kureyşi

IŞİD, Ebu Bekir el Bağdadi’nin ABD özel kuvvetlerinin operasyonuyla İdlib’de Türkiye-Suriye sınırı yakınında öldürüldüğünü kabul ederek, yeni liderinin Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi olduğunu açıkladı. Örgüt ayrıca Bağdadi’nin halefleri arasında görülen IŞİD’in sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir’in öldürüldüğünü de doğruladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre IŞİD, ‘Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürülmesinin intikamının alınacağını’ da duyurdu.

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Örgütün açıklamaları, ses mesajıyla Telegram uygulaması ve kendi haber ajansı olarak bilinen Amaq web sitesi üzerinden yayınlandı.

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