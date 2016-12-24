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Yaramazlara biraz batar!

IŞİD videosuyla ilgili soruşturma başlatıldı: MİT, TSK ve emniyetten bilgi bekleniyor

 

IŞİD’in önceki gece yayınladığı videoda yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü iki askerin durumu hakkında soruşturma başlatıldı.

Kilis sınırındaki IŞİD üyeleri (Fotoğraf: Reuters/Arşiv)

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre yurt dışındaki Türkiye vatandaşlarına yönelik suçların soruşturulmasından sorumlu Ankara başsavcılığı, IŞİD’in yayınladığı vahşet dolu video sonrası harekete geçti.

Genelkurmay, MİT ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’na yazı yazan savcılık, görüntülerin doğru olup olmadığını sordu.

Görüntülerdeki kişilerin Türkiye askeri olup olmadığının da belirlenmesini isteyen savcılık, suçu işleyenlerin Türkçe konuşması nedeniyle Türkiye vatandaşı olabilecekleri ihtimalinden yola çıkarak kimlik tespiti yapılması talimatını da verdi.

Ne olmuştu?

IŞİD kaçırdığı iki Türkiye askerini yakarak öldürdüğünü ilan etmiş, bununla ilgili olduğunu iddia ettiği bir video ve fotoğraflar yayınlamıştı.

Videoda, Türkçe konuşan bir IŞİD militanının örgüt propagandasısının ardından asker kamuflajı içindeki bir kişi Türkçe konuşarak isminin Sefter Taş olduğunu söylüyordu. Sefter Taş, 1 Eylül 2015’te Suriye sınırındaki Kilis sınır karakolunda IŞİD’le çıkan çatışmada kaybolan ve örgütün kaçırdığı sanılan askerin ismiydi. Taş’ın ailesi, basına konuşarak, oğullarının kurtarılması için yardım istemişti.

Diğer asker kamuflajlı ve yine Türkçe konuşan kişiyse isminin Fethi Şahin olduğunu, jandarma istihbaratta görev yaptığını söylüyordu. Ancak bu kişiyi örgütün kaçırdığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Videodaki örgüt militanı, Türkiye’nin bölgeden çekilmemesi durumunda eylemlerine devam edeceği uyarısında da bulunmuştu.

Video yayınlandıktan sonra sosyal medyada yer yerinden oynarken, internete erişimde kısıtlamalar başlamıştı.

Videonun ardından ana akım medya en ufak bir haber geçmezken, milli savunma bakanlığı, videonun incelendiğini açıklamakla yetinmişti. İzmir’de konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sessizliğini korumuştu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise üç askerin IŞİD’in elinde bulunduğunu, bunun haricindeki bilgilerin teyide muhtaç olduğunu ifade etmiş, “Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz” demişti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da videosunun gerçek olup olmadığını bilmediğini söyleyip, topu savunma bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) atmıştı.

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