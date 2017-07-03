IŞİD videosunda görülen kayıp er Taş’ın babası: Kimse bilgi vermiyor, oyalıyorlar

IŞİD’in bir propaganda videosunda yakıldığı görüntüleri yayımlanan er Serter Taş’ın babası “Perişan haldeyiz. Bırakın desteği, kimse bilgi vermiyor, sabredin diyorlar. Savunma Bakanlığı’ndan randevu istedik ama oyalıyorlar” diye konuştu.

Serter Taş, Kilis’te Suriye sınırında konuşlu Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda görevli askerler devriye gezerken IŞİD saldırısı düzenlenmiş, er Yusuf Beylem hayatını kaybetmiş, 21 yaşındaki Serter Taş ise kaçırılmıştı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü’nün takip ettiği Suriyeli ‘İsa’ isimli şahsın, sınırı geçerken ‘Ebubekir’ kod adlı İlhami Balı’nın ateş ederek bir askeri vurduğu, diğerini de yanında götürdüğünü anlattığı tespit edilmişti. Bu er, Serter Taş’tı.

1 Ekim 2015’ten bu yana kayıp olan Serter Taş, aylar sonra IŞİD’in vahşet dolu bir video propagandasında görüntülenmişti.

Görüntüler hükümet tarafından sadece incelendiği yönünde değerlendirilmiş, doğruluğu ya da er Serter Taş’ın durumu hakkında bilgi verilmemişti.

Sağ mı değil mi bilmiyorlar bile

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’a konuşan Serter Taş’ın babası Aydın Taş, 21 aydır kimsenin oğluyla ilgili bilgi vermemesinden yakındı.

Baba Taş, oğlunun yaşayıp yaşamadığının tespiti amacıyla Iğdır’da gaiplik davası açtığını belirterek, “Nereye başvurduysam bir şey demediler. Sağ olup olmadığının tespitini istiyorum” dedi.

Taş, şunları söyledi: “Bu aile ne yapıyor? Bu çocuğa sahip çıkıldı mı çıkılmadı mı diye kimse bilgi vermiyor… Bırakın desteği, kimse bilgi dahi vermiyor. Sadece biz aradığımızda sabredin diyorlar. Genelkurmay’dan Milli Savunma Bakanlığı’ndan randevu talebinde bulunduk. Sadece oyalıyorlar. Görüşemedim. Çalışmalarımız devam ediyor diyorlar.”

‘Devlet ne yapıyor?’

Eşinin psikolojisinin bozulduğunu belirten Taş, “Bazen uykudan uyanıyor ve oğlumu getir diyor. İlaçla ayakta duruyor. Ama nereye kadar? Yakında iki yıla gireceğiz. Devlet ne yapıyor? Bu aile ne ile geçimini sağlıyor diye kimse bizimle ilgilenmiyor. Oğlumla beraber askerlik yapanlar şimdi ailelerinin yanında. Ama bizim oğlumuz ortada yok. Tek umut Allah’a kalmış” dedi.