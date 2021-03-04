‘IŞİD üyeliği’nden yargılanan inşaat işçisine altı yıl üç ay hapis

Kayseri’de ‘IŞİD üyeliği’ suçundan tutuklu yargılanan 49 yaşındaki inşaat işçisi Ali K.’ya altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

İncesu ilçesinde 11 Ekim 2020’de jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan sanıkta örgütsel belgeler bulunmuş, örgüte ilişkin HTS kayıtları olduğu ortaya çıkmıştı.

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Tutuklanan Ali K. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan beş yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık ile avukatı hazır bulundu. Ali K., suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ali K.’ya altı yıl üç ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.