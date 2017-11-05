IŞİD, Suriye ordusunun ele geçirdiği Deyr ez Zor’da sivilleri vurdu: 100 ölü

Suriye ordusunun cuma günü ele geçirdiği Deyr ez Zor kentinde uyuyan IŞİD hücresinin düzenlediği bombalı araç saldırısında 100’e yakın kişi hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı Sana’nın haberine göre, saldırı kentin içinden geçen Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki bir sığınmacı kampında bulunan sivillere yönelik düzenlendi. Çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıda ölü sayısı artabilir.

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IŞİD kenti üç yıldır elinde tutuyordu. IŞİD’in elinde tuttuğu yerleşim birimlerini terk ederken yeraltına inşaa ettiği sığınaklarda militan ve silah bırakması sıklıkla görülen bir durum.