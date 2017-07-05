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IŞİD şüphelisi ‘gurur yaptı’: Türkiye vatanımız, sadece yurtdışında saldırı yaparız

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Adana’da gözaltına alınan IŞİD şüphelilerinin “Türkiye benim vatanımız” diyerek ülkede saldırı yapmayı reddettiği iddia edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Terörle mücadele polisi, 22 Haziran’da Seyhan ilçesinde bulunan Yeşilyurt mahallesindeki ‘IŞİD hücresi’ne baskın yaparak aralarında ‘Adana emiri’nin de bulunduğu ikisi çocuk 12 kişiyi gözaltına aldı.

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Emniyette sorgulanan şüpheliler, IŞİD militanlarının kendilerini intihar saldırısı için “Bu dünyada kimseye yaranamadınız, hiçbir şey yapmadınız. Kimse sizi sevmiyor. Kafirleri öldürüp şehit olun, öteki dünyadaki yerinizi garanti altına alıp, cennete gidin” diyerek ikna ettiğini söyledi.

Şüphelilerin sosyal medyada yazıştıktan sonra İstanbul, Konya, Bursa ve İzmir’den Adana’ya geldiği anlaşıldı. Bu kişilerin altısının Suriye’de eğitim aldıktan sonra Türkiye’de farklı kentlerde saldırı yapacaklarının belirlendiği ifade edildi.

Şüphelilerin saldırı yapacakları noktalarda keşif yaptıkları ve krokiler hazırladığı ortaya çıktı. Şüphelilerin Suriye’ye militan, para, yiyecek ve giyecek gönderdiklerini itiraf ettiği belirtildi.

Gurur yaptı!

Şüphelilerden bazıları, intihar eylemcisi olmayı kabul ettiklerini söylerken, örgüte bunu Türkiye’de yapmayacaklarını anlattığı öğrenildi.

“Türkiye bizim vatanımız, biz sadece yurtdışında eylem yaparız” dedikleri öğrenilen şüphelilerin Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika ve Rusya’da saldırı yapmayı planladıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin Konya ve Gaziantep’te faaliyet gösteren bazı cemaatleri toplantısını basıp saldırı yapacakları da iddia edildi.

Gözaltına alınanlar mahkemeye sevk edilirken bir IŞİD şüpheli gazetecilere ‘öpücük attı.’

Çocuğa tecavüz etmiş

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 36 yaşındaki S.Y.’nin, bir yıl önce 14 yaşındaki Endonezyalı kız çocuğunu ‘satın alarak’ tecavüz ettiği belirlendi. IŞİD şüphelisinin Gülbahçesi Mahallesi’ndeki evinde çocuğu alıkoyduğu da anlaşıldı.


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