IŞİD şüphelisi dokuz kişiye tutuklama

Osmaniye’de IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden dokuzu tutuklandı.
AA’nın haberine göre polis, örgütle bağlantısı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, 10’u Suriye uyruklu 18 zanlı yakalandı.
Evdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal, örgütsel belge, yasaklama ve toplatma kararı bulunan kitap, örgütsel kitap, broşür ve tablo, ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve kurusıkı tabanca bulundu.
‘Terör örgütü üyeliği’ suçu isnat edilen şüphelilerden dokuzu tutuklanırken, geri kalanları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.