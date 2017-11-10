IŞİD şüphelisi Bayancuk, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak

IŞİD şüphelisi ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk, ‘Anayasa’yı ihlal’den ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak.

Sakarya’da Bayancuk dahil 11 tutuklu sanık hakkında açılan davada 2. Ağır Ceza Mahkemesi 183 sayfalık iddianameyi kabul etti.

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İddianamede Bayancuk’un ayrıca ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 15 yıldan 22 yıla kadar ve ‘silahlı terör örgütünün propagandası’ndan iki yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bir sanık hakkında ‘Anayasa’yı ihlal’den ağırlaştırılmış müebbet ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezası, dokuz sanık hakkında da ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden yedi yıl altışar aydan 15’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

IŞİD’in kuruluşu, amacı, ideolojisi, propagandası ve yapısının anlatıldığı iddianamede Bayancuk’un birçok defa terör örgütleri El Kaide ve IŞİD soruşturması kapsamında adli işlem gördüğü hatırlatıldı.

Bayancuk’un, Hizbullah’ın altyapısında yetiştikten sonra Mısır’da eğitim aldığı, akabinde Türkiye’ye dönerek kendisine bağlı gruplar oluşturduğu belirtildi.

Sanıkların yargılanmasına 15 Aralık’ta başlanacak.

Dördüncü kez tutuklanmıştı

Önce 2008’de, sonra 2011’de, ardından da 2014’te olmak üzere üç kez hapse giren Bayancuk, ilk ikisinde ‘El Kaide Türkiye liderliği’, son operasyonda ise ‘IŞİD Türkiye liderliği’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.

2015 yılında dördüncü kez cezaevine giren Bayancuk, 2016 yılında tahliye edilmişti.

Bayancuk, son olarak Sakarya başsavcılığının soruşturması kapsamında 30 Mayıs’ta İstanbul’da gözaltına alınarak Sakarya’ya götürülmüş ve 7 Haziran’da tutuklanmıştı.

‘İstanbul’u da alacağız inşallah’

Kendisini ‘İslam Davetçisi’ olarak tanımlayan Bayuncuk’un “Suriye’nin fethedilmesinden sonra sıra Türkiye’ye gelecek. İstanbul’u da alacağız inşallah” dediği kayıtlar ortaya çıkmıştı.

Hükümeti tehdit etmişti

‘Ebu Hanzala’, İstanbul Ömerli’deki piknik alanında gerçekleştirilen toplu bayram namazı etkinliğinde hükümeti tehdit etmişti: “Bize zulmetmeye devam ederseniz Allah, sizin bize yaptığınızı başkasının eliyle size yapacaktır. Müslümanların evlerini sabah 5’te basarsanız, mahremiyetini çiğnerseniz, sizi Allah’a şikayet ederiz. Aklınızı başınıza alın.”