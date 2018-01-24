IŞİD soruşturmasında ‘sağlık emiri’ dahil 13 tutuklama

Suriye’den Türkiye’ye geldiği belirlenen IŞİD şüphelilerinden 13’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgütün ‘sağlık emiri’ de bulunuyor.

AA’nın haberine göre Şanlıurfa’da istihbarat ve terörle mücadele şube ekipleri, Suriye’den gelen IŞİD şüphelilerini takibe aldı.

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Operasyonda tamamı yabancı, 12’si IŞİD’li 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Dr. Kefah Basheer Hussain, ifadesinde örgütün ‘sağlık emiri’ olduğunu söyledi.

Romatoloji uzmanı doktor, Irak’ta 2004’te Tevhid ve Cihad Grubunun kurucuları arasında bulunduğunu, ardından Irak’ta El Kaide örgütünde faaliyetlerine devam ettiğini, IŞİD’in kurucuları arasında yer aldığını, emrinde sorumlu düzeyde altı-yedi emirin daha bulunduğunu anlattı.

İfadelerinin ardından doktor ve beraberindeki 13 kişi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, doktor dahil 13 kişiyi tutuklarken bir kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı.

İki şüpheli hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.