‘IŞİD sempatizanı’ olduğu iddiasıyla Darmstadt’tan kovuldu, Gaziantepspor sahip çıktı: Burası sizin eviniz

Bundesliga ekiplerinden Darmstadt’ın, radikal İslamcı ‘Selefi’ gruplarla bağlantılı bir yardım derneğine üye olduğu gerekçesiyle sözleşmesini feshettiği Tunuslu futbolcu Anis Ben-Hatira Gaziantepspor’la anlaştı.

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Ben-Hatira’nın ‘IŞİD sempatizanı’ olduğu için kovulduğuna dair haberleri yalanlayarak, “İslam’ın farz kıldığı vecibeleri yerine getirdiği için böyle oldu” dedi.

‘İslam dinini karalamak için yaptılar’

Akşam gazetesinden Kenan Karcı’ya konuşan Kızıl, şunları söyledi: “‘Müslümanları nasıl kötü gösteririz?’ diye yapılan bir uygulama. Çocuk çok bilinen, reyting anlamında da tanınan biri olduğu için İslam dinini karalamak için bunu yaptılar. Çocuğa dedim ‘Burası sizin eviniz, siz bizim kardeşimizsiniz.’ Çok sevindiler. Bu çocuğu böyle yaptıkları için Türkiye’ye getirdim.”

Ne olmuştu?

Darmstadt Başkanı Ruediger Fritsch, Ben-Hatira’nın insani yardım faaliyetlerini Ansaar International adlı derneğin çatısı altında yürütmesini doğru bulmadıklarını söylemiş, Darmstad taraftarları da, Tunuslu oyuncuyu Ansaar ile ilişkisini kesmeye çağıran bir pankart açmıştı.

Bu gelişmelerin ardından sözleşmesi feshedilen Tunuslu oyuncu Facebook hesabından yaptığı açıklamada geri adım atmayacağını belirterek, “Gerçekten bunun gözümü korkutacağını mı sandınız?” demişti.