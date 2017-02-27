‘IŞİD sempatizanı’ olduğu iddiasıyla Darmstadt’tan kovulan Ben Hatira’nın ‘Erdoğan hayranlığı’: Müslümanları koruyor

Radikal İslamcı ‘Selefi’ gruplarla bağlantılı bir yardım derneğine üye olduğu gerekçesiyle Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98’den kovulan ve Gaziantepspor’la anlaşan Tunuslu futbolcu Anis Ben Hatira, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için övgü dolu ifadeler kullandı.

‘Avrupa ülkeleri ona karşı, çünkü doğru yolda ilerliyor’

AA’nın ‘Ben Hatira’nın Erdoğan hayranlığı’ başlığıyla duyurduğu habere göre, Türkiye’ye geldikten sonra Erdoğan’la tanışma fırsatı bulduğunu belirten Ben Hatira, şunları söyledi: “Erdoğan, doğru yolda giden bir lider. Ben onu sayıyorum ve yaptıklarına saygı duyuyorum. Hiç kimse mükemmel veya hatasız değildir ama benim gözümde doğru yolda ve işini çok iyi yapıyor. Gördüğüm kadarıyla Almanya veya başka Avrupa ülkeleri ona karşı, çünkü o doğru yolda ilerliyor. Almanya’da veya Avrupa’da yaşayan çoğu Müslüman ondan yana. Türkiye’de veya Avrupa’daki Müslümanların büyük çoğunluğu onunla birlikte. Erdoğan, benim için güzel ve önemli olan çok büyük bir Müslüman karakteri. Müslümanları önden giderek koruyor. Yanlış bir şey olduğunda herkese bu yanlışları söylüyor. Bana göre Erdoğan, doğru bildiklerini söylemekten çekinmeyen bir lider.”

‘Yardım yaptığım kuruluşun anlatılanlarla alakası yok’

Eski kulübü Darmstadt 98’le yollarının ayrılmasına neden olan yardım derneğinin radikal İslamcı gruplarla bağlantısı bulunmadığını savunan Tunuslu futbolcu, şunları söyledi: “Yardım yaptığım kuruluşun anlatılanlarla alakası yok. Bununla ilgili çok fazla belge gösterebilirim. Bu kurum yardım yaparken din veya dil ayrımı yapmıyordu ama yönetimde Müslümanlar vardı. Ben Almanya’da bilinen bir kişiyim. Yardım ettiğim kurumla adım anıldıkça kurum ciddiyet, saygınlık ve bilinirlik kazanıyordu. Bunu futbol dışında olanlar kabullenemedi. Müslümanların insanlara yardım yaparak tanınmasını istemiyorlardı.”