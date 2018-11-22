IŞİD sanığı savunma yaptı: ÖSO saflarında savaştım

Kayseri’de IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan bir şahıs, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında savaştığını öne sürdü.

Geçen ay yasa dışı yollardan Türkiye’ye girdiği belirlenen ve soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Semir Abdulhadi el Hamid, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunma yaptı.

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Sanık, savunmasında IŞİD mensubu olduğunu reddederek, şunları söyledi: “Bir saat bile DEAŞ için çalışmadım. Akrabalarım, amca çocuklarım, oğlum ve ben Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında savaşıyorduk, oğlum da DEAŞ tarafından savaşta öldürüldü. Ailemi orada bırakıp, çalışmak için geldim, insan kaçakçıları bir araç ile bizi getirdi, yanımda bulunan diğer kişileri tanımıyorum, onlar da kaçak gelen Suriyelilerdi.”

Kimlik kartı çıkarılacak

Cep telefonundaki, IŞİD bayrağının dikildiği görüntülerinin yer aldığı videonun sorulduğu el Hamid, cep telefonunu İdlib’den ikinci el aldığını ve videodan haberdar olmadığını öne sürdü.

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El Hamid’in tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, sanığın İl Göç İdaresi’ne sevk edilip, kaydının yapılması ve sanığa ait kimlik kartının çıkarılmasını kararlaştırdı.