IŞİD operasyonunda iki gözaltı: Kaçırılan yedi yaşındaki Ezidi kız çocuğu da kurtarıldı

Ankara’da düzenlenen operasyonda IŞİD üyesi iki şüpheli gözaltına alınırken, yedi yaşındaki bir kız çocuğu da kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Ankara polisi ve MİT, Irak’ın Musul kentinde IŞİD adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren S.O.’nun Ankara’da bulunduğunu belirledi.

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Şüpheli, istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüğünce takibe alınırken, S.O.’nun örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, geçmişte Irak ordusunda subaylık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Çocuk kaçırmış!

S.O.’nun ‘ganimet’ diye Irak’tan kaçırdığı yedi yaşında Ezidi bir kız çocuğunu da alıkoyduğu belirlendi. Ankara başsavcılığıyla koordineli operasyon kararı alındı.

Polis, sabah saatlerinde operasyon düzenleyerek, S.O.yu ve birlikte hareket ettiği N.H.R.’yi gözaltına aldı.

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Kız çocuğu da kurtarılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.