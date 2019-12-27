IŞİD, Nijerya’da 11 Hristiyanı öldürdü

IŞİD, Suriye’de öldürülen liderleri Ebubekir el-Bağdadi’nin intikamını almak için Nijerya’da 10 Hristiyanı kafalarını keserek, birini de vurarak infaz ettiğini açıkladı.

Reuters’in haberine göre, Telegram üzerinden Arapça altyazılı, ancak sessiz bir video yayınlayan örgüt, Nijerya’nın kuzeydoğu eyaletlerinden Bornu’nun Maiduguri ve Damaturu kentlerinden esir aldığı Hristiyanları öldürdüğünü duyurdu.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre ise IŞİD, salı günü Burkina Faso’da askeri üssün hedef alındığı saldırıyı da üstlendi.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun Soum vilayetinin kuzeyindeki bir üsse yönelik saldırıda, yedi asker ile 31’i kadın olmak üzere 35 sivil hayatını kaybetmiş, saldırının ardından Burkina Faso’da iki gün ulusal yas ilan edilmişti.

Bosna’da eski IŞİD’liye dört yıl hapis

Öte yandan Bosna-Hersek’ten Suriye’ye giderek IŞİD adına savaşan ve Nisan ayında Suriye’deki DSG güçleri tarafından ülkesine iade edilen Ibro Cufurovic adlı Bosnalıya, ‘terörizm’ suçundan dört yıl hapis cezası verildi.

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Reuters’in haberine göre, Cufurovic’in IŞİD’de Ebu Kasım el-Bosni adıyla beş yıl boyunca savaştığı ve daha önce Bosna’da örgüt adına militan faaliyetlerde bulunduğu da belirtildi. IŞİD’linin, Bosna’ya iade edilmeden önce iki yıl kadar da DSG’nin elinde tutulduğu bildirildi.