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Yaramazlara biraz batar!

IŞİD, Musul’da üç intihar saldırısı düzenledi; en az 30 kişi hayatını kaybetti

 

IŞİD, Musul’da bir pazar yerine saldırı düzenledi; en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre saldırı IŞİD’den iki ay önce geri alınan Gökçeali Mahallesi’nde gerçekleşti. Yaşamını yitirenlerin en az yarısının sivil olduğu saldırı, IŞİD’in ‘haber sitesi’ Amaq üzerinden üstlenildi. Açıklamada hedefin Iraklı askerler olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler de Musul’da bu hafta içinde top atışıyla düzenlenen iki saldırıda, dört insani yardım görevlisi ve yedi sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı: “Halihazırda yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Bu insanlara saldırılmamalı, korunmalı. Çatışmaların bütün tarafları uluslararası insan haklarına uymalı ve sivillerin yardım almasını sağlamalı.”

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