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IŞİD militanlarıyla evli 300 Türkiye vatandaşı kadın Irak’tan sınırdışı edilecek

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Irak hükümeti, IŞİD militanlarının eşlerini sınırdışı etmeye hazırlanıyor. Karar, 13 farklı ülkeden 509 kadın ve 813 çocuğu kapsıyor. Kadınlardan 300’ü Türkiye vatandaşı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

BBC Türkçe’nin haberine göre, Ninova Vilayet Konseyi Başkan Yardımcısı Nurettin Kablan, Musul yakınlarındaki Tel Keif’te tutulan kadın ve çocukların Bağdat yakınlarındaki bir kampa nakledileceğini ve sınırdışı işlemlerinin yapılacağını söyledi.

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Kablan, söz konusu 509 kadından 300’ünün Türkiye vatandaşı olduğunu da belirterek, “Bu ikinci sınırdışı dalgası. İki ya da üç dalga daha olacak” diye konuştu.

Gözaltındaki kadın ve çocukların durumuyla ilgili bilgi almaya çalışan sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi de gözaltındakilerin Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Tacikistan vatandaşı olduklarını duyurdu.

Son olarak Irak hükümeti geçtiğimiz günlerde IŞİD’in elindeki son kasabanın da alındığını ve örgütün ülkedeki askeri varlığının sonlandığını açıklamıştı.

Fırat Nehri kıyısındaki Rawa ve bu kasabayı Suriye sınırına kadar çevreleyen bölgenin alınmasından sonra ordu birlikleri IŞİD’e yönelik operasyonlarını Suriye sınırı yakınlarında yoğunlaştırmıştı.

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