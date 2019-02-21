IŞİD militanı Britanya vatandaşlarına Türkiye gibi ülkeler adres gösterildi

Britanya Lordlar Kamarası üyesi Alex Carlile, ülkesine dönmek isteyen IŞİD militanlarını Türkiye gibi ülkelerdeki konsolosluklara yönlendirdi.

Fotoğraf: DHA

CNN International’da yer alan habere göre Carlile, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine yönelik ‘IŞİD militanı vatandaşlarını geri alın’ çağrısına, “Trump’ın söylediği birçok şey gibi, bunun da ardında iyi bir araştırma yapılmadığı görünüyor” diye karşılık verdi. Carlile, hükümetinin Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) hapishanelerinden insan toplamak gibi bir yasal yükümlülüğü bulunmadığını söyledi.

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Carlile sözlerine şöyle devam etti: “Eğer ülkelerine dönmek istiyorlarsa Türkiye gibi konsolosluk temsilimiz olan ülkelerden destek almak zorundalar. Avrupa ülkeleri haliyle ulusal güvenliklerine tehdit oluşturacak insanları geri almak istemiyor. IŞİD’in yenilmesinin kaçınılmaz sonucu Avrupa’da terör saldırılarının artacak olması.”

IŞİD üyesi vatandaşlıktan çıkartıldı

Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki IŞİD’li Shamima Begum’un Britanya’ya önmek istediğini açıklaması hükümetlerin IŞİD’li vatandaşlarıyla ne yapması gerektiği sorusunu gündeme getirdi. BBC’yle söyleşisinde, IŞİD’in İngiltere’de gerçekleştirdiği bir saldırıyı ‘Batı’nın IŞİD bölgelerine yaptığı bir hava saldırısı’yla meşrulaştırması üzerine Londra Begum’un vatandaşlıktan çıkarılması talimatını verdi. Begum’un avukatı ise karara itiraz için her türlü yasal yola başvuracaklarını söyledi.

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İngiltere ‘haymatlos’ durumunu tartışıyor

Britanya yasaları ve uluslararası yasalar çerçevesinde Londra hiçbir vatandaşını ‘haymatlos’ (yurtsuz, devletsiz) durumunda bırakamaz. Sadece çifte pasaport taşıyan kişilerde göçmen yasaları vatandaşlıktan çıkartılmayı mümkün kılıyor.

Fakat The Guardian’da yer alan habere göre çifte pasaportu olmayan Begum’un davasında vatandaşlık yasasındaki ‘kamu yararı ve hayati çıkarlar’ unsuru dayanak alınıyor.

Begum’un davası sayıları 800 kadar olduğu düşünülen AB vatandaşı IŞİD’liye emsal olabilir.

Londra merkezli Uluslararası Radikalleşme Çalışmaları Merkezi (ICSR) verilerine göre en güçlü olduğu dönemde, 80 ayrı ülkeden 40 binden fazla kişi Irak ve Suriye’de IŞİD’e katılmıştı. Bunlardan sadece 7 bin 366’sı ülkesine geri döndü.