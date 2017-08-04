IŞİD mensupları, Türkiye’de canlı bomba saldırısı için kura çekmiş

Van’da kabul edilen IŞİD iddianamesinde, örgüt mensuplarının canlı bomba saldırısı yapmak için kendi aralarında kura çektiği belirtildi.

İlde yapılan operasyonlarda 13’ü tutuklu 17 kişi hakkındaki iddianamede şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandasını yapmak’ suçlarından beş yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

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Telegramda saldırı propagandası

İddianamede, örgütün Telegram grubunda yer alan “Halife Şeyh Ebi Bekr El-Bağdadi: Tüm Suudi rejimi resmi ve kraliyet mensuplarına saldırın, kargaşa ve tüm öldürme çeşitlerini Türkiye’ye taşıyın,” “Müslümanların halifesinin çağrısına cevap gecikmedi, Allah’ın izniyle Türkiye, güvenliği rüyasında görür artık,” “Artık, bugün Türkiye, eylemlerinizin çerçevesinde ve cihadınızın kapsamına girmiştir. Allah’tan yardım dileyin ve oraya saldırın! Güvenliğini korkuya, rahatlığını dehşete çevirin! Sonra orayı ateşli mücadelenizin mıntıkalarına katın” gibi saldırı mesajlarına da yer verildi.

Canlı bomba kurası

Örgütün saldırıyla ilgili videoların da yer aldığı iddianamede, örgüt mensuplarının saldırı için kendi aralarında kura çektiği bilgisine de yer verildi: “Video izlendiğinde DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen şahısların ‘istişhad’ (intihar eylemi-canlı bomba) eylemi yapmak için kendi aralarında kura çektiği ve kurayı kazananın sevinç gösterisiyle birlikte zırhla kaplanmış bir araca binerek uzaklaştığı, akabinde canlı bomba eylemini gerçekleştirdiğine dair videonun olduğu görülmüş ve tutanak altına alınmıştır.”