IŞİD, liderleri Ebubekir El Bağdadi’nin oğlunun Suriye’de öldürüldüğünü duyurdu

IŞİD, kendini halife ilan eden liderleri Ebubekir El-Bağdadi’nin oğlu Hudeyfe El-Bedri’nin Suriye’deki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Hudeyfe El-Bedri’nin ölüm haberi, örgütün propaganda için kullandığı Amaq haber ajansı tarafından yayımlandı. Amaq, El-Bedri’nin Suriye’deki çatışmalar sırasısında, Humus kentindeki bir termik santralde öldürüldüğünü duyurdu.

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Açıklamada El-Bedri’nin, Nusayriler ve Ruslara karşı yapılan bir operasyon sırasında öldürüldüğü ifadesi yer alırken, genç adamı elinde tüfekle gösteren bir de fotoğraf yayımlandı.

BBC ise haberinde, ‘Bağdadi’nin nerede olduğu ve yaşayıp yaşamadığınının bilinmediğini ancak Amaq’ın bu son haberi, örgüt liderinin hayatta olduğunu ima ediyor gibi görünüyor’ yorumunda bulundu.

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IŞİD’in 2014’te Irak’ta büyük saldırılara girişmesinden bu yana birçok kez Bağdadi’nin öldüğüne dair haberler ortaya atılmış ancak bunların hiçbiri teyit edilememişti.

Geçen eylülde Bağdadi’ye ait olduğu belirtilen ve IŞİD militanlarına direniş çağrısı yapan bir ses kaydı yayımlanmıştı.

IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarının bir bölümünde halifelik ilan etmişti. İki ülkede yapılan yoğun operasyonların ardında örgüt bugün sadece bazı küçük yerleşim yerlerini elinde tutuyor.

Bağdadi, ‘dünyanın en çok aranan adamı’ olarak tanımlanıyor. ABD, örgüt liderinin yakalanması için başına 25 milyon dolar ödül koymuş durumda.