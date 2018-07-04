IŞİD, lideri Ebubekir el Bağdadi’nin oğlunun Suriye’de öldürüldüğünü duyurdu

IŞİD, kendini halife ilan eden lideri Ebubekir el Bağdadi’nin oğlu Hudeyfe el Bedri’nin Suriye’deki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Hudeyfe el Bedri’nin ölüm haberi, örgütün propaganda için kullandığı Amaq haber ajansı tarafından duyuruldu. Amaq, el Bedri’nin Suriye’deki çatışmalar sırasısında, Humus kentindeki bir termik santralde öldürüldüğünü aktardı.

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Açıklamada el Bedri’nin, Nusayriler ve Ruslara karşı yapılan bir operasyon sırasında öldürüldüğü ifadesi yer alırken, genç adamı elinde tüfekle gösteren bir de fotoğraf yayınlandı.

BBC ise haberinde, ‘Bağdadi’nin nerede olduğu ve yaşayıp yaşamadığınının bilinmediğini ancak Amaq’ın bu son haberinin, örgüt liderinin hayatta olduğunu ima ediyor gibi göründüğünü’ yazdı.

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2014’ten bu yana birçok kez Bağdadi’nin öldüğüne dair haberler ortaya atılmış ancak hiçbiri teyit edilememişti.

Geçen eylülde Bağdadi’ye ait olduğu belirtilen ve IŞİD militanlarına direniş çağrısı yapılan bir ses kaydı yayınlanmıştı.

IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarının bir bölümünde halifelik ilan etmişti. İki ülkede yapılan yoğun operasyonların ardında örgüt bugün sadece bazı küçük yerleşim yerlerini elinde tutuyor.

Bağdadi, ‘dünyanın en çok aranan adamı’ olarak tanımlanıyor. ABD, örgüt liderinin yakalanması için başına 25 milyon dolar ödül koymuş durumda.