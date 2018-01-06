IŞİD, ‘Kudüs’ü savunamıyorsunuz’ deyip Hamas’a savaş ilan etti

Mısır’daki IŞİD yapılanması, Kudüs’ü yeterince koruyamadığı gerekçesiyle Hamas’a savaş ilan etti.

IŞİD’in yayınladığı 22 dakikalık video, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını açıkladığı konuşmasıyla başlıyor.

Reklam

Videoda Hamas’ın Gazze’deki eski askeri liderlerinden Muhammed el Dajani’nin turuncu mahkum kıyafeti giydirilen eski bir IŞİD üyesini tabancayla infaz ettiği görülüyor.

Gazzeli vaiz Ebu Kazem el Maqdisi, öldürülen kişinin Hamas’ın Mısır koluna silah kaçaklığı yaptığını söylüyor.

El Maqdisi, bununla beraber, Kudüs’ü yeterince koruyamadığını, Batılı ülkelerle işbirliği yaptığını ve yalnızca İsrail’deki Yahudilerle ‘mücadele’ ettiğini söylediği Hamas’ın Gazze’deki alanlarına da saldırı çağrısı yapıyor.

Hamas sözcüsü Salah Bardawil ise IŞİD videosunu ‘bazı Arapların direnişini bozmak için Siyonist bir üretim’ olarak değerlendirdi.