IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü: Suriye’de DSG dışında kimseyle hareket etmiyoruz

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IŞİD’le Mücadelede Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de sahada Demokratik Suriye Güçleri (DSG) dışında başka gruplarla hareket etmediklerini söyledi.

Irak’ta KBY lideri Mesut Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw’a konuşan Albay Ryan Dillon, Suriye ordusundan veya başka gruplardan yardım almadıklarını da sözlerine ekledi.

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‘IŞİD’in başkenti’ Rakka’nın DSG tarafından tamamen kuşatıldığını belirten Albay Dillon, “IŞİD kuşatmayı kırmak için çok uğraştı. Örgüt mensupları, bomba yüklü araç saldırıları düzenledi. O saldırıların püskürttük. IŞİD’lilerin kentten çıkmasına imkan yok” diye konuştu.

Rakka’dan sonra durum değerlendirmesi

Operasyon sırasında sivillerin kentten çıkarılmasına da öncelik verildiğini kaydeden Dillon, varolan birkaç noktadan IŞİD üyelerinin de kaçmaması için kontrol noktaları oluşturulduğunu söyledi.

Deyr Ez Zor gibi yerlerdeki IŞİD mevzilerini de hedef aldıklarını söyleyen IŞİD’le Mücadelede Koalisyon Güçleri Sözcüsü, “Rakka’nın kurtarılmasından sonra durum değerlendirmesi yapacağız. Suriye’nin başka yerlerindeki IŞİD’li varsa onlara yöneleceğiz” diye konuştu.