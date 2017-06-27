IŞİD karşıtı koalisyon örgütün hapishanesini bombaladı: 57 kişi öldü

IŞİD karşıtı koalisyonun örgütün elindeki hapishaneyi vurması sonucu 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye Gözlem Örgütü (SOHR), ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Suriye’deki Deyrizor kenti yakınlarını dün yedi kez bombaladığını bildirdi.

SOHR’un verdiği bilgiye göre bombardımanda 45 kilometre uzaklıktaki Mayadin kentinde bulunan IŞİD hapishanesi de hedef alındı.

Saldırıda 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bu kişilerden 42’sinin IŞİD’in elindeki esirlerden oluştuğu iddia edildi.

Koalisyon dün bir IŞİD merkeziyle bomba yapımında kullanılan bir fabrikanın vurulduğunu açıklamıştı. Bir koalisyon sözcüsü IŞİD hapishanesinin vurulduğunu doğrulamamakla birlikte konunun araştırılacağını kaydetti.