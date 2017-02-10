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Yaramazlara biraz batar!

IŞİD İstanbul’da çocukları ‘eğitmek’ için ‘okul’ açmış

 

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde IŞİD’in çocukları ideolojik eğitimden geçirdiği bir ‘okul’unun bulunduğu ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Vatan

Vatan’dan Elif Altın’ın haberine göre IŞİD’e yönelik İstanbul başsavcılığı tarafından 28’i tutuklu 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, IŞİD’in İstanbul’daki bir okulu da yer aldı.

Buna göre Sultanbeyli ilçesindeki okulda bulunan ders notlarında 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 30 Ağustos gibi milli bayramları kutlayanların ‘kafir’ olacağı savunuluyor.

Ders notları…

Notta, ‘Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının, devlet mahkemelerinin, askerliğin, partilerin ve bayramların reddedilmesi gerektiği’ belirtiliyor.

Örgüt okulda çocukların eline Kalaşnikof verip fotoğraf da çektirmiş.

‘Cihada hazırlık için ille cephede olmak gerekmiyor ki’

İddianamede, şüphelilerin WhatsApp konuşmalarına da yer verildi: “İyi yapmışlar ölsün kafirler / Bugün bir sürü T.C. uşağı gebertmişler / Ohh iyi yapmışlar ölsün kafirler / Şimdi hemen şehit derler / Sınıra gelirlerse geçişimiz kolay olur / Meydanlara çıkalım Müslüman nedir görsünler / Ben bekar çıkamıyorum senin kocan var / Tamam işte onlar çıksın diye dedim silahını kapan çıksın / Geçen gün eşimi yürüyüşe götürdüm. Cihada hazırlık için ille cephede olmak gerekmiyor ki. Spor yapmıyorlar burada, bir şey olsa savunamayacaklar. Atış derslerine başlayacağız inşallah ormanda / Evli olsam ben de başlardım. Ben de ok derslerine evde başlayacağım / İran Cumhurbaşkanı yardımcısı İshak Cihangir Ankara’ya geliyor / Muta çocuğu p. evladına bir hoş geldin demek boynumuzun borcu.”

İddianamede daha önce de tutuklu bir IŞİD militanının Meclis ve AKP’nin Ankara il başkanlığında keşif yaptığı belirtilmişti.

IŞİD’e yönelik Ağustos 2016’da Ankara’da gerçekleştirilen operasyonda, örgütün kitabevi olarak bilinen bir binayı çocuklara ‘eğitim vermek’ maksadıyla kullandığı da ortaya çıkmıştı.

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