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IŞİD İncirlik’i vurmayı planlamış

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Adana’daki IŞİD soruşturmasının iddianamesinde, örgütün İncirlik Hava Üssü’yle ilgili bir planı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

İddianamede, örgüt evinde yakalanan zanlıların ifadelerinde, tutuklu Fevzi T.’nin İncirlik’e bombalı saldırı düzenleme planından bahsettiği, eylemin biri kamyon iki araçla yapılabileceğini söylediği belirtildi.

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Zanlılar, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘bıçak veya diğer aletleri izinsiz satma, satın alma, taşıma veya bulundurma’, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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