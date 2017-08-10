IŞİD İncirlik’i vurmayı planlamış

Adana’daki IŞİD soruşturmasının iddianamesinde, örgütün İncirlik Hava Üssü’yle ilgili bir planı ortaya çıktı.

İddianamede, örgüt evinde yakalanan zanlıların ifadelerinde, tutuklu Fevzi T.’nin İncirlik’e bombalı saldırı düzenleme planından bahsettiği, eylemin biri kamyon iki araçla yapılabileceğini söylediği belirtildi.

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Zanlılar, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘bıçak veya diğer aletleri izinsiz satma, satın alma, taşıma veya bulundurma’, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.