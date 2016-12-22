IŞİD, iki Türk askerin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü bir video yayınladı

IŞİD, El Bab yakınlarında geçen aylarda kaçırdığı iki Türk askerinin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü bir video ve fotoğraflar yayınladı.

Suriye’ye yönelik başlatılan ‘Fırat Kalkanı’ harekatında üç aydan fazla bir süre geride kalırken dün IŞİD tarafından düzenlenen intihar saldırılarında 16 asker yaşamını yitirmişti. Operasyonda şu ana kadar 37 asker hayatını kaybetti.

IŞİD geçen ay Türkiye’nin ‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna ‘karşılık olarak’ iki askeri kaçırdığını duyurmuş, TSK da iki askerle irtibatın kesildiğini bildirmişti.

IŞİD akşam saatlerinde kaçırdığı iki Türk askeri yakarak öldürdüğünü ilan etti. Örgüt, askerlerin yakılma anlarına ait olduğunu öne sürdüğü bir video ve fotoğraflar yayınladı.

Örgüt, Türkiye’nin bölgeden çekilmemesi durumunda eylemlerine devam edeceği uyarısında da bulundu.

NOT: İlgili videoyu ve fotoğrafları aşırı şiddet içerdiği için yayınlamıyoruz.